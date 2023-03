Royowie wcale nie są tacy niezwykli. Oto prawdziwe rodziny bogaczy, które zainspirowały "Sukcesję"

Rozpoczął się czwarty sezon "Sukcesji", a wraz z nim odżyło "odwieczne" pytanie: czy hit HBO jest oparty na faktach? Rodzina Royów oczywiście nie istnieje naprawdę, ale showrunner Jesse Armstrong inspirował się prawdziwymi wpływowymi familiami bogaczy, w których żyłach płyną władza i pieniądze. I wcale nie są to tylko Murdochowie.

Logan Roy jest wzorowany na Rupercie Murdochu, ale wcale nie tylko Fot. HBO // zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

"Sukcesja" to jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Miliony widzów wciągnęły się w historię o rodzinie Roy, która jest właścicielem globalnego konglomeratu medialnego. Gdy głowa familii Logan Roy (Brian Cox) podupada na zdrowiu, jego dzieci – Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) i Shiv (Sarah Snook) oraz najstarszy Connor (Alan Ruck) z pierwszego małżeństwa Logana – walczą między sobą o władzę i wpływy.

26 marca miał premierę 4. sezon "Sukcesji", który będzie jednocześnie ostatnim. Jak wypadł pierwszy odcinek (kolejne będą mieć premierę co tydzień na HBO i HBO Max)? Pisał o tym w recenzji w naTemat Bartosz Godziński.

"Pierwszy odcinek jest trochę jak pilot nowego serialu, bo jest w nim samo mięso, a nie jechanie na sukcesie i popularności. To jakby nowe otwarcie, ale ze sprawdzonymi elementami. Jeżeli cały sezon będzie poprowadzony na podobnym poziomie, to 'Sukcesja' okaże się najlepszym serialem HBO z XXI wieku. Z bólem serca będę żegnać tę popraną rodzinkę i ich oderwane od szarej rzeczywistości problemy" – ocenił.

Czy "Sukcesja" jest na faktach?

Ile wspólnego ma "Sukcesja" HBO z prawdziwym życiem? Mimo że serial o Royach jest satyrą, to okazuje się, że więcej, niż się wydaje.

– Przed "Sukcesją" zrobiłem duży research. Pierwszy odcinek napisałem sam, więc zawarłem w nim wiele własnych obserwacji i życiowych doświadczeń. Potem spotkałem się z innymi scenarzystami i wszyscy dzielili się swoimi historiami i kontekstami. Pomyśleliśmy o znanych rodzinach medialnych, takich jak Hearstowie, współcześni Redstone'owie, John Malone, Robert Fitz z Comcast, Murdochowie oraz Robert i Rebekah Mercerowie, którzy założyli Breitbart. Mnóstwo prawdziwych potentatów. Zebraliśmy ogromną liczbę tego rodzaju relacji, o których wiedzieliśmy – mówił showrunner Jesse Armstrong.

Nie są to jednak odwzorowania jeden do jednego i nie jest to tylko rodzina Murdochów, jak błędnie się sądzi (chociaż nawiązań do nich jest bez wątpienia najwięcej). Jak podkreślił Armstrong, "niesamowite jest to, że inspiracje są wszędzie". – Mercerowie. Murdochowie. Conrad Black. Widzowie mówią: tak naprawdę opowiadacie o tych ludziach, prawda? Opieramy się na nich i jednocześnie wcale nie – enigmatycznie powiedział w "The New York Times" w 2019 roku.

Z kolei Brian Cox, czyli serialowy Logan Roy, wyjawił w tygodniku "Radio Times", że w jego postaci są elementy wielu prawdziwych bogaczy: Rupert Murdoch, Robert Maxwell, Elon Musk, Jeff Bezos, Silvio Berlusconi, a nawet... były prezydent USA Donald Trump.

Bogate rodziny podobne do Royów z "Sukcesji"

Ale kim są rodziny, na których wzorowani są Royowie z "Sukcesji"? Oto najważniejsze inspiracje dla Royów.

Rodzina Murdochów

Jak już wspomnieliśmy, Murdochowie to główna inspiracja dla "Sukcesji". Głowa rodziny, Rupert Murdoch, z pochodzenia Australijczyk, to medialny potentat, który odziedziczył sieć gazet w wieku 22 lat po śmierci swojego ojca i rozszerzył swoje wpływy na USA i Wielką Brytanię, gdzie zakupił takie tytuły, jak "San Antonio News", "New York Magazine" i" The Chicago Sun-Times". W 2007 roku Murdoch nabył od rodziny Bancroftów za 6 miliardów dolarów Dow Jones, firmę matkę "Wall Street Journal".

Dziś Murdoch jest współprzewodniczącym Fox Corporation i prezesem wykonawczym News Corp, swojej firmy medialnej, do której należą m.in. wspomniany "Wall Street Journal", "New York Post", "The Sun", "The Times" australijska sieć telewizyjna Foxtel i wydawnictwo HarperCollins. W marcu 2019 roku Murdoch sprzedał Disneyowi większość swoich aktywów w 21st Century Fox za, bagatela, 71,3 mld dol. Dzisiaj, jak szacuje "Forbes", wartość jego majątku wynosi 17,3 mld dol. Rupert Murdoch ma dziś 92 lata, ale wciąż stoi na czele swojego imperium. Podobieństwa do Logana Roya same cisną się więc na usta. Bohater "Sukcesji" stoi na czele Waystar Royco, piątej największej firmy medialnej na świecie, która kontroluje m.in. konserwatywną telewizję ATN (podobną do FOX News), szereg gazet, park rozrywki i biznes związany ze statkami wycieczkowymi.

Nawet rodzinne struktury są podobne. Murdoch był czterokrotnie żonaty (niedawno miliarder znów się zaręczył, tym razem z dziennikarką Ann Lesley Smith) i ma sześcioro dzieci, tymczasem Logan Roy z "Sukcesji" ma na koncie trzy małżeństwa i doczekał się czwórki potomstwa.

Najstarsza córka Ruperta, Prudence, w dużej mierze uniknęła walki o władzę, która pochłonęła troje dzieci z drugiego małżeństwa: Elisabeth, Lachlana i Jamesa Murdochów. Podobnie jest u Royów, gdzie Connor, syn Roya z pierwszego małżeństwa, zamiast pracować w rodzinnym biznesie, ogłasza kampanię prezydencką w drugim sezonie, a troje młodszego rodzeństwa walczy o przejęcie władzy nad rodzinną firmą. Widzowie (i nie tylko) porównują Kendalla Roya do Lachlana Murdocha, Romana do Jamesa Murdocha, a Shiv do Elisabeth Murdoch.

Rupert Murdoch położył kres walce o spadek (która od 2017 roku rozgorzała w rodzinie Murdochów), gdy sprzedał większość swoich aktywów Disneyowi. Jego najstarszy syn, Lachlan, został mianowany potem dyrektorem generalnym zmniejszonej firmy Fox Corp. W trzecim sezonie "Sukcesji" Logan ujawnił podobne plany – zamiast ogłosić jedno z dzieci swoim następcą, postanowił sprzedać firmę (fikcyjnemu) gigantowi technologicznemu GoJo. W czwartym sezonie Kendall, Roman i Shiv zawiązują przeciwko ojcu sojusz.

Rodzina Redstone'ów

To kolejna amerykańska rodzina, która tak jak Royowie, kontroluje konglomerat medialny. Nieżyjący już Sumner Redstone, który stał na czele swojej bogatej familii, kontrolował nabyte w 1987 roku ViacomCBS (Viacom, firma Sumnera, kupiła stację CBS w 1999 roku za 37,3 mld dol, a w 2022 roku zmieniła nazwę na Paramount Global). Był również właścicielem prywatnej sieci teatrów National Amusements.

Według "Forbesa" majątek Redston'a w kwietniu 2020 roku (tuż przed śmiercią w sierpniu tego roku) wynosił 2,6 mld dol. Nic dziwnego, że rodzina Redstone'ów również nie uniknęła walki o władzę. Shari Redstone, dziś 68-letnia córka zmarłego bogatego patriarchy, młodsze z jego dwójki dzieci, w 2018 roku złożyła pozew, twierdząc, że CBS bezprawnie próbowało pozbawić ją kontroli nad firmą.

Postawiła jednak na swoim. Dziś Shari jest przewodniczącą zarządu firmy ojca, Paramount Global, a także prezeską National Amusement, co oznacza, że ona i reszta rodziny Redstone w większości kontrolują m.in. CBS, Comedy Central, Showtime Networks, Nickelodeon, MTV i wytwórnię filmową Paramount Pictures.

Rodzina Mercerów

O inspiracji tymi bogaczami wprost mówił showrunner "Sukcesji" Jesse Armstrong. Robert Mercer, milioner zarządzający funduszem hedgingowym i darczyńca polityczny, posiada majątek szacowany na 125 milionów dolarów, twierdzi "Forbes".

On i jego córka Rebekah Mercer zainwestowali miliony dolarów w konserwatywny portal Breitbart News. Rodzina Mercerów znana jest ze swoich wpływów w mediach i polityce – Mercer wydał 25 milionów dolarów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa w 2016 roku, co również niesie skojarzenia z "Sukcesją", gdyż rodzinę Royów wielokrotnie porównywano do rodziny Trumpów.

Rodzina Sulzbergerów

Podobnie jak Royowie, Sulzbergerowie również zachowali w rodzinie swojego wydawnicze dziedzictwo. Arther G. Sulzberger (A. G. Sulzberger), prezes New York Times Co., jest szóstym członkiem rodziny pełniącym funkcję wydawcy "New York Times", co pokazuje, że ta wpływowa familia planowała sukcesję od lat. Ojciec Arthura, Arthur Ochs Sulzberger Jr. ustąpił ze stanowiska, kiedy miał 66 lat, czyli był ponad dekadę młodszy od Logana Roya.

Jednak rodzina Sulzbergerów była inspiracją nie tyle dla Royów, ile dla innej rodziny w serialu HBO, Pierce'ów, o czym pisało "Vanity Fair". To ich firmę medialną chciał przejąć w drugim sezonie Logan.

Rodzina Hearstów

W 2020 roku Hearstowie zostali obwołani przez "Forbesa" jedną z najbogatszych rodzin w Stanach Zjednoczonych. Wartość majątku tego wielopokoleniowego rodu, który zainspirował twórcę "Sukcesji", szacuje się dziś na 21 mld dol.

Hearst Corp., firma założona przez Williama Randolpha Hearsta w 1887 roku, jest właścicielem takich tytułów prasowych jak "Harper's Bazaar", "Esquire" i "San Francisco Chronicle". Rodzina Hearstów jest także właścicielem 33 stacji telewizyjnych i prawie 260 magazynów na całym świecie, a także ma udziały w kilku dużych sieciach telewizyjnych, m.in. Lifetime i ESPN.

Takie wpływy nie byłyby możliwe, gdyby pięciu synów Williama Hearsta nie poszło w ślady ojca. Wnuk Hearsta, William R. Hearst III, jest obecnie prezesem rodzinnej firmy.