Karta EKUZ – wyrób ją przed wyjazdem na narty. Darmowa na NFZ Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Dlaczego warto wyrobić EKUZ przed feriami? Nie tylko na narty

Podczas zimowego wypoczynku, zwłaszcza przy uprawianiu sportów takich jak narciarstwo czy snowboarding, istnieje ryzyko urazów i wypadków. Posiadanie karty EKUZ umożliwia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach, co może uchronić nas przed wysokimi kosztami leczenia za granicą.

Warto pamiętać, że koszty opieki medycznej w innych krajach mogą być znaczne, a EKUZ zapewnia nam pomoc w ramach systemu zdrowotnego danego państwa.

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu w krajach UE i EFTA. Oznacza to, że w razie nagłej choroby lub wypadku możemy otrzymać pomoc medyczną na takich samych warunkach, jak obywatele kraju, w którym się znajdujemy.

Warto jednak pamiętać, że zakres i zasady udzielania świadczeń mogą różnić się w zależności od kraju, dlatego przed wyjazdem warto takie kwestie wygooglować.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ. Elektronicznie poprzez ePUAP. Pocztą tradycyjną wysyłając wniosek do właściwego oddziału NFZ. Faksem do odpowiedniego oddziału NFZ.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej NFZ. Karta jest wydawana bezpłatnie i dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

EKUZ nie równa się ubezpieczenie podróży!

Mimo wielu zalet, EKUZ ma pewne ograniczenia:

Zakres świadczeń : Karta pokrywa tylko świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, udzielane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju. Współpłacenie : W niektórych krajach pacjenci są zobowiązani do częściowej opłaty za świadczenia medyczne. EKUZ nie zwalnia z tych opłat, jeśli obowiązują one obywateli danego państwa. Transport medyczny : EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski. Ratownictwo górskie i morskie : W wielu krajach koszty akcji ratunkowych, zwłaszcza w górach czy na morzu, nie są pokrywane przez publiczny system zdrowotny, a tym samym przez EKUZ. Prywatna opieka medyczna : EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia w prywatnych placówkach. Utrata bagażu czy opóźnienia lotów : EKUZ nie obejmuje takich sytuacji, podczas gdy ubezpieczenie turystyczne często je uwzględnia.

Dlatego, mimo posiadania EKUZ, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, które obejmie te obszary. Podsumowując, przed wyjazdem na ferie zimowe za granicę warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, aby zapewnić sobie dostęp do niezbędnej opieki medycznej w nagłych przypadkach.