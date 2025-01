– Pogratulowałem mu objęcia stanowiska. To była dobra rozmowa. Podziękowałem mu za słowa Trumpa, o tym, że to Putin musi zakończyć wojnę – relacjonował Sikorski.

Nasza przyjaźń ma silne fundamenty

Minister spraw zagranicznych był też pytany przez dziennikarzy o wojnę w Ukrainie . Odpowiedział, że "chciałby uprzedzić Trumpa, że to już jest inny Putin niż z tym, który miał do czynienia ze swojej pierwszej kadencji".

"Kreml już depcze po Kelloggu".

– Negocjacje się nawet nie zaczęły, a Kreml już depcze po Kelloggu . To nie wróży dobrze negocjacjom i zawieszeniu broni – powiedział jednak gazecie Seth Jones, analityk ds. bezpieczeństwa z think tanku CSIS.

Człowiek Trumpa będzie mieć problemy

