"Klan" to jeden z najdłużej emitowanych tytułów na antenie Telewizji Polskiej. Do grona stałych gwiazd serialu należała Barbara Bursztynowicz. Od 1997 roku była tam Elżbietą Chojnicką. Aktorka ostatnio powiedziała jednak "dość" i zapowiedziała, że to koniec jej przygody z rodziną Lubiczów.