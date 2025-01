Jaka pogoda w piątek? Na razie można zapomnieć o zimowej aurze

W pozostałych regionach będzie jednak spore zachmurzenie, miejscami spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach nawet sam śnieg. Jednak nie będą to obfite opady.

Temperatura? Jak na koniec stycznia będzie... dosyć dziwna. W ciągu dnia termometry wskażą od 3°C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5°C w centrum kraju, do 6°C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny – na zachodzie w porywach może osiągnąć do 60 km/h, a w górach – do 75 km/h.