Niedziele handlowe 2025. W tym roku jest jedna zmiana

26 stycznia przypada niedziela handlowa. Na kolejną poczekamy kilka miesięcy, a dokładnie – do wiosny, czyli 13 kwietnia. Zatem już na początku roku, w najbliższą niedzielę, sklepy będą otwarte, co oznacza, że będzie to także pierwsza niedziela handlowa w tym roku.