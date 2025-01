Niedziela handlowa 26 stycznia. Na kolejną poczekamy do kwietnia

26 stycznia, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 29 czerwca, 31 sierpnia, 7 grudnia, 14 grudnia, 21 grudnia.

Do takich wyjątków należą między innymi placówki pocztowe, pod warunkiem że ich przychody z działalności pocztowej stanowią co najmniej 40 proc. całości przychodów sklepu. Dodatkowo handel nie jest zabroniony w cukierniach, lodziarniach, sklepach z prasą, kwiaciarniach, kawiarniach oraz na stacjach paliw płynnych.

Dla wielu osób wprowadzenie takich ograniczeń staje się okazją do lepszego zaplanowania czasu wolnego i korzystania z dnia odpoczynku, który ma sprzyjać spędzaniu go z rodziną i bliskimi.

Z kolei dla osób prowadzących handel oznacza to konieczność dostosowania godzin pracy do zaplanowanych niedziel handlowych. Będą one musiały odpowiednio wcześniej przygotować swoje oferty, by przyciągnąć klientów w te wyjątkowe dni.