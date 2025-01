Janusz Radek i Daria Marx zaprezentowali swoje eurowizyjne piosenki Fot. YouTube / Janusz Radek / Instagram / Daria Marx

Reprezentanta Polski na Eurowizję poznamy podczas finału na żywo, który odbędzie się 14 lutego o godzinie 20:45 na antenie TVP2. W tym roku wybór będzie należał wyłącznie do widzów, którzy będą mogli głosować na swoich ulubieńców podczas transmisji. Oznacza to całkowitą rezygnację z ocen jury.

Do finałowej dziesiątki preselekcji zakwalifikowali się: Chrust z utworem "Tempo", Daria Marx ("Let it burn"), Dominik Dudek ("Hold the light"), Janusz Radek ("In cosmic mist"), Justyna Steczkowska ("Gaja"), Kuba Szmajkowski ("Pray"), Marien ("Can’t hide"), Sonia Maselik ("Rumours"), Sw@da x Niczos ("Lusterka") oraz Tynsky ("Miracle").

Podczas konferencji prasowej TVP 14 stycznia usłyszeliśmy jednak tylko osiem piosenek. Zabrakło utworów Darii Marx i Janusza Radka, który w ostatniej chwili wskoczył do finałowej stawki po rezygnacji Sary James. Obie piosenki miały premierę 24 stycznia i w końcu mamy całą dziesiątkę piosenek na polskie preselekcje. Jednak Marx i Radek mocno zaskoczyli.

"Let it burn" Darii Marx: epicka ballada w klimatach Jamesa Bonda

Daria Marx, która w 2022 roku zaprezentowała na preselekcjach popową "Paranoię" i przegrała z Krystianem Ochmanem, zaprezentowała się od zupełnie innej strony. 29-latka tym razem startuje z balladą, co zapowiadała już wcześniej.

Po premierze o północy w piątek okazało się jednak, że "Let it burn" to kawałek w tzw. bondowskim stylu i przypomina ballady z filmów o słynnym agencie 007. Wokalistka, która w 2023 roku zajęła drugie miejsce w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", wypuściła też od razu teledysk, który tylko podbija te skojarzenia.

Wielu fanów jest zaskoczonych przejściem Darii od popowego hitu do epickiej ballady, ale opinie są w większości pozytywne.

"Mega", "Wow! Jestem szczerze zaskoczony tym repertuarem i poruszony. Jest potencjał eurowizyjny, powodzenia!", "Naprawdę piosenka mega, jest potencjał! Nie spodziewałem się ballady. Duże pozytywne zaskoczenie!", "Magia. Jaka piękna i emocjonalna. Daria w nowej odsłonie artystycznej", "Klasa sama w sobie, ot po prostu. Bardzo piękny, 'wyrafinowany' utwór" – czytamy pod teledyskiem.

"In cosmic mist" Janusza Radka: światowy poziom i magia

Janusz Radek to, obok Justyny Steczkowskiej, największe i najbardziej utytułowane nazwisko w tegorocznych preselekcjach. Artysta odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 2012 roku, ma na swoim koncie bogatą karierę muzyczną i teatralną. Występował w spektaklach, takich jak "Jesus Christ Superstar" czy "Opera za trzy grosze" i nagrał polską wersję piosenki z czołówki kultowego serialu "Pokemon".

On także zaprezentował w tym roku balladę (piosenka jest już w sieci, oficjalna premiera w piątek 24 stycznia o godz. 16:00), co również wiadomo było wcześniej. Jednak "In cosmic mist" okazało się emocjonalnym utworem w iście światowym stylu, a większość fanów jest zachwycona, choć powtarzają się głosy, że tekst powinien być w języku polskim.

"Przepiękna piosenka! Brakuje mi jedynie powtórzonego refrenu w drugiej części", "Coś niesamowitego", "Kocham tę piosenkę", "Piękna", "Ta piosenka przypomina mi wszystkie trudne rozstania w moim życiu... Piękna emocjonalna piosenka... Porusza, wzrusza, chwyta za serce i duszę" – piszą internauci.

"Prawdziwa sztuka", "Przyznam, że się nie spodziewałem czegoś takiego. Zaskakująco dobre. Ależ klimat", "Cudowna", "Magiczna piosenka", Ogromny potencjał na niesamowity występ na żywo. To poważny pretendent. Znakomita stawka w Polsce!", "Piękna piosenka Panie Januszu. Czarny koń tych kwalifikacji" – czytamy.

Kiedy Eurowizja 2025? Odbędzie się w Szwajcarii

Zwycięzca preselekcji będzie reprezentował Polskę podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w dniach 13, 15 i 17 maja 2025 roku w Bazylei. Eurowizja 2025 odbędzie się w Szwajcarii po zwycięstwie Nemo z utworem "The Code". Kraj zwyciężył po raz trzeci, po wygranych Lys Assii (1956) i Celine Dion (1988). Udział weźmie 37 państw.

