Służby o podejrzanych ruchach finansowych może powiadomić nasz bank . A nawet musi, bo obliguje go do tego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. O jakie transakcje chodzi?

Jeśli kwota przelewu wyniesie tyle lub więcej, bank automatycznie zgłasza transakcję do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Stamtąd informacje mogą trafić do Urzędu Skarbowego, który ma prawo zażądać od nas wyjaśnień.

Wiele osób sądzi, że 65 tysięcy złotych to jedyna granica, poniżej której banki i służby nie monitorują przelewów. To nieprawda. Owszem, banki mają obowiązek informowania KAS o wszystkich przelewach przekraczających kwotę 15 tys. euro, ale w przypadku walut wirtualnych ta granica jest o wiele niższa i wynosi 1 tys. euro. Ale i to nie jest wszystko.