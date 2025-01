Jak pisze rzeszowska "Gazeta Wyborcza" , do awantury doszło 25 grudnia ubiegłego roku, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia , w jednym z domów na terenie powiatu rzeszowskiego. Poseł PSL Adam Dziedzic miał wdać się w awanturę z kuzynem i go zaatakować.

– To była sprawa rodzinna. Doszło do nieporozumienia z kuzynem. Różnie w rodzinie się układa. Zagrały emocje – skomentował Dziedzic w rozmowie z "Wyborczą". – Czasem, nawet w rodzinie ktoś ma oczekiwania związane z wykorzystaniem mojej funkcji. A ja nie jestem na to podatny – dodał.

Adam Dziedzic z PSL miał zaatakować kuzyna na imieninach. Jest oświadczenie

"Policjant, który prowadził to postępowanie, skierował akta sprawy do prokuratury Rejonowej w Rzeszowie wraz z wnioskiem o zatwierdzenie umorzenia dochodzenia" – pisze "Wyborcza".

