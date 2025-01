Pierwsza niedziela handlowa 2025. Zobacz pełną rozpiskę na kolejne miesiąc

13 kwietnia – niedziela poprzedzająca Święta Wielkanocne, ułatwiająca przygotowania do tego okresu, 27 kwietnia – ostatnia niedziela kwietnia, 29 czerwca – ostatnia niedziela czerwca, umożliwiająca zakupy na początek wakacji 31 sierpnia – ostatnia niedziela sierpnia, przydatna przy przygotowaniach do roku szkolnego, 7 grudnia – pierwsza z grudniowych niedziel handlowych przed Bożym Narodzeniem 14 grudnia – druga niedziela handlowa w grudniu 21 grudnia – ostatnia niedziela handlowa tuż przed świętami.

Warto podkreślić, że grudzień 2025 roku wyróżnia się trzema niedzielami handlowymi, co ma na celu ułatwienie zakupów świątecznych. Wszystko przez nowe regulacje dotyczące wolnej Wigilii – 24 grudnia 2025 sklepy będą zamknięte. Dotychczas Wigilia była dniem pracującym z ograniczonymi godzinami handlu, teraz będzie ustawowo wolnym od pracy.

Dla części Polaków zakupy w niedziele handlowe to świetna okazja, by uniknąć pośpiechu i tłumów w tygodniu. Otwarta pozostaje większość sklepów, w tym galerie handlowe, markety spożywcze oraz punkty usługowe. Jest to szczególnie przydatne w okresach wzmożonych zakupów, takich jak przedświąteczne tygodnie.