Niszczycielski cyklon dotarł do Europy. Internauci oburzeni decyzją Ryanair

Natalia Kamińska

W piątek samolot Ryanaira lecący z Londynu do Edynburga ze względu na silny wiatr miał zostać zawrócony aż do Kolonii. Na szczęście udało się go jednak zawrócić do portu lotniczego Londyn-Stansted. W weekend na Wyspy dotarł bowiem niszczycielski cyklon Éowyn.