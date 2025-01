Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta. Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Reklama.

Do afery wokół kandydata PiS Karola Nawrockiego w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się prof. Antoni Dudek.

– Kandydat ewidentnie mija się z prawdą, co już zostało mu wykazane, kiedy Muzeum II Wojny Światowej pokazało daty, w których on ten apartament wynajmował. On się szybko zaczął wycofywać z opowieści, że to COVID itd. On zaczął ten apartament wykorzystywać przed pandemią. Po drugie, on dopuszcza się mówienia nieprawdy, kiedy mówi, że to było wynajmowane na jego nazwisko, ale służyło gościom zagranicznym muzeum, bo on tam prowadził politykę zagraniczną. Nie ma zwyczaju, aby takie pokoje gościnne były wynajmowane na nazwisko szefa instytucji – powiedział gazecie historyk.

Prof. Dudek komentuje aferę z apartamentem i Nawrockim

– Mam nadzieję, że dowiemy się, kto konkretnie tam bywał w konkretnych terminach i czemu ten apartament służył przez te 200 dni, bo jest kwestia zapłacenia. To jest jedna sprawa, ale też to, co tam się działo. Ja myślę, że to sprawa rozwojowa, jeśli dziennikarze będą odpowiednio dociekliwi, to dowiemy się, kto bywał, a kto nie bywał w apartamencie – tłumaczył prof. Dudek.

Reklama.

I kontynuował: – Druga sprawa dotyczy tego, mam nadzieję, że dziennikarze zaraz zapytają, gdzie pan mieszka jako prezes IPN. Gdzie, jakie to są zasady. – Myślę, że jeśli chodzi o życie prywatne pana Karola Nawrockiego, to w tej kampanii dowiemy się jeszcze wielu ciekawych rzeczy – dodał.

W Muzeum II Wojny Światowej znajdują się drogie apartamenty

Sprawę apartamentów ujawniła "Gazeta Wyborcza". Jak podano, Nawrocki, będąc dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, regularnie miał korzystać z apartamentu Deluxe o powierzchni 116 metrów kwadratowych.

Dwupoziomowy, w pełni wyposażony lokal, znajduje się na terenie kompleksu hotelowego muzeum usytuowanego w samym centrum Gdańska. Pokoje udostępniane są również komercyjnie m.in. na Booking.com. Cena za dobę wynosi od 650 zł poza sezonem do 1000 zł w sylwestra.

Reklama.

Komentarz Nawrockiego do afery z apartamentem

Co Nawrocki mówi o sprawie? – To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz: były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju – stwierdził kandydat na prezydenta w rozmowie z mediami.

Tymczasem informacje od obecnych władz Muzeum II Wojny Światowej, w tym szczegóły dotyczące rezerwacji apartamentu przez Karola Nawrockiego, rzucają nowe światło na sytuację. Z komunikatu MIIWŚ wynika, że Nawrocki wielokrotnie korzystał z możliwości rezerwacji apartamentu w kompleksie muzealnym – łącznie przez 200 dni, w ramach 15 rezerwacji o różnej długości.

Reklama.

: