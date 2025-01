Jak informowaliśmy, do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę 25 stycznia w Siedlcach na Mazowszu. Wieczorem ratownicy otrzymali zgłoszenie, by udzielić pomocy 57-latkowi. Podczas interwencji jeden z ratowników został ranny.

Zaatakowany ratownik z Siedlec nie żyje

– Około godz. 18:30 ratownicy zostali wezwani do mieszkania przy ul. Sobieskiego. Na miejscu, w trakcie udzielania pomocy 57-latkowi, jeden z ratowników, 62-latek, został ranny w klatkę piersiową. Został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Sprawcą czynów był 57-latek, który prawdopodobnie sam wezwał i poprosił o pomoc medyczną – powiedziała w rozmowie z RMF FM podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu.

Po przybyciu na miejsce policjanci zatrzymali napastnika. Został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną i pozostał pod nadzorem. Podano, że 57-latek był pod wpływem alkoholu.

Tymczasem media podają nowe informacje, kim on jest. – Mężczyzna ma obrażenia głowy i prawdopodobnie to w związku z tymi obrażeniami on sam sobie wezwał zespół ratownictwa. Przebywa w tej chwili w szpitalu. Jest poddawany badaniom i dopiero po tych badaniach zostanie podjęta przez lekarzy decyzja o możliwości jego przesłuchania – powiedziała "Faktowi" prok. Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. W mieszkaniu było kilka osób, trwała tam impreza.