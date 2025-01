To jedna z najważniejszych ulg w PIT. Dostaniesz przynajmniej 1000 zł Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Reklama.

Jak czytamy na stronie podatki.gov, prawo do ulgi przysługuje,"jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent jak i nierezydent podatkowy)".

Jakie są limity dochodu? Takie są kwoty:

112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jak obliczyć ulgę? Jak podano na stronach rządowych, ulga przysługuje w wysokości:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Reklama.

Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy – jak pokazano na stronie podatki.gov – ulga wyniesie:

1 112,04 zł na pierwsze dziecko, 1 112,04 zł na drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

To niejedyna popularna w Polsce ulga. Jak informowaliśmy, w Polsce możliwe jest odliczenie kosztów związanych z korzystaniem z internetu w zeznaniu rocznym, ale dotyczy to tylko osób, które są opodatkowane na zasadach ogólnych (np. podatnik PIT). Odliczenie może wynieść maksymalnie 760 zł rocznie. Dla małżeństw będzie to zatem ponad 1500 zł.

Reklama.

Co ważne, jak wyjaśniają urzędnicy, ulga jest limitowana. "Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł" – podkreślono na stronach rządowych.

"Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do maksymalnego limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich" – wskazano. Tutaj opisaliśmy szczegóły.

: