Temperatura zwariuje. Prognoza pogody na cały tydzień pokazuje ważną rzecz

Ostatnie dni to niespodziewane ocieplenie w Polsce, które ma trwać w najbliższych dniach. Wielu z nas zadaje sobie proste pytanie, czy jeszcze wróci prawdziwa zima. Na razie niewiele na to wskazuje, co nie znaczy, że mrozu już nie będzie. A oto jak w pogodzie przedstawia się przełom stycznia i lutego.