Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę 25 stycznia w mieszkaniu przy ul. Sobieskiego w Siedlcach na Mazowszu. Około godz. 18:30 załoga karetki pogotowia przyjęła zgłoszenie, by udzielić pomocy 59-latkowi. Podczas interwencji 64-letni ratownik został przez niego ugodzony nożem w klatkę piersiową. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Drugi ratownik został zraniony w nadgarstek.

Napastnika pomógł powstrzymać jego sąsiad. Drugi ratownik wezwał w tym czasie policję i dodatkową karetkę. Jak przekazała KWP w Radomiu, sprawcą był Adam Cz. , który prawdopodobnie sam wezwał i poprosił o pomoc medyczną. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną i pozostał pod nadzorem. Był pod wpływem alkoholu. We wtorek, jak ustaliło RMF FM, ma zostać przesłuchany.

RMF FM podaje, że w okolicy miejsca sobotniego ataku pojawiły się znicze. – Tragedia. Mam w rodzinie osobę, która pracuje w tym pogotowiu ratunkowym. Często jeździ na interwencje, więc martwiłem się, że to on – powiedział jeden z mieszkańców. – To jest szok. To był pan, który całe życie ratował innych – dodała inna mieszkanka Siedlec.