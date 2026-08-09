Do którego domu w Hogwarcie pasujesz? Do wyboru masz Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff i Slytherin Fot. kadr z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"

Marzyłeś o liście ze szkoły dla czarodziejów? Jeśli tak, to u nas sprawdzisz, do jakiego domu w Hogwarcie pasujesz. Nasz quiz wskaże, czy jest to Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff czy Slytherin.

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W Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie uczniowie byli przydzielani do jednego z czterech domów, który najlepiej reprezentował ich charakter. Gryffindor z lwem w herbie przeznaczony był dla tych odważnych i szlachetnych. Ravenclaw z orłem w godle zapraszał do siebie dzieci inteligentne i kreatywne. Hufflepuff, którego symbolem był borsuk, cenił sobie takie cechy jak wierność i uprzejmość. Slytherin z wężem w herbie przyjmował zaś ambitnych i sprytnych.

Opiekunem Gryfonów, gdy do Hogwartu uczęszczał "chłopiec, który przeżył", była nauczycielka transmutacji, prof. Minerwa McGonagall (Maggie Smith). Pieczę nad Krukonami sprawował prof. Filius Flitwick (Warwick Davis) od zaklęć i uroków, zaś nad Puchonami – nauczycielka zielarstwa, prof. Pomona Sprout (Miriam Margolyes). Ślizgonami zajmował się zaś nauczyciel eliksirów, a potem obrony przed czarną magią, prof. Severus Snape (Alan Rickman).

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QUIZ: Do którego domu w Hogwarcie pasujesz?

Pozwól, że Tiara Przydziału zada Ci parę pytań. Pamiętaj, że ten test jest subiektywny. Potraktuj go jako rozrywkę. Koniec psot!

Quiz 1 / 12 Który z wymienionych filmów najbardziej Ci się podobał? Fot. materiał prasowy Oppenheimer Gladiator Czarnoksiężnik z Oz Księżniczka Mononoke

Dalsza część artykułu poniżej.

Przypomnijmy, że pierwsza część "Harry'ego Pottera" zatytułowana "Kamień filozoficzny" ukazała się w 1997 roku. Seria przygód o młodych czarodziejach doczekała się łącznie siedmiu tomów i aż ośmiu części filmowej adaptacji z Danielem Radcliffem ("Ucieczka z Pretorii"), Emmą Watson ("Małe kobietki") i Rupertem Grintem ("The Servant").