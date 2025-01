Po czym poznać, gdzie jest przód, a gdzie tył rajstop? Prosty sposób

Niektóre rajstopy faktycznie uszyte są w ten sam sposób co rajstopki czy rajtuzy dla dzieci – z jednej strony widać dwa wyraźne szwy, przebiegające równolegle do siebie i możemy mieć pewność, że to tył rajstop. Jasne jest też to, że metka oznacza tył spodni, rajstop czy legginsów. Ale nie zawsze mamy takie podpowiedzi. Oto inne triki na rozpoznanie, gdzie rajstopy mają przód, a gdzie tył.