Rajstopy o zapachu czekolady stały się hitem. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile je kupicie

Rajstopy dzisiaj znowu są modne, a w kolorach i wzorkach można wybierać. Są rajstopy kryjące, przezroczyste, a nawet ocieplane (idealne na zimę, polecam!), ale czy słyszeliście kiedykolwiek o rajstopach o zapachu czekolady? No to teraz słyszycie. To produkt, który powstał we współpracy Gatty z Wedlem. Oto, gdzie i za ile kupicie ten innowacyjny produkt.