W tych przypadkach dostaniesz tylko połowę 800 plus

I tak w przypadku niepełnego miesiąca ZUS oblicza kwotę świadczenia 800 plus dzieląc pełną kwotę przez liczbę dni w miesiącu, mnożąc wynik przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje, a następnie zaokrąglając kwotę do 10 groszy w górę.

Wkrótce ws. świadczenia trzeba złożyć ważny wniosek

Przypomnijmy przy okazji, że "Rodzina 800 plus" to zmodyfikowana wersja programu "Rodzina 500 plus", która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. Najważniejsza zmiana w programie to podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Tymczasem zbliża się także ważny termin ws. tego świadczenia.