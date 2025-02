Trudno się temu trendowi dziwić. Ceny samochodów od kilku lat sukcesywnie rosną, kupujący szukają więc okazji na rynku wtórnym. A jak wynika z raportu OTOMOTO PAY & OTOMOTO LEASE: "Finansowanie samochodów nowych i używanych w Polsce" ewidentnie jesteśmy w tych poszukiwaniach całkiem skuteczni: należymy bowiem do grona unijnych liderów w liczbie posiadanych samochodów na mieszkańca. Niestety, średnia wieku samochodów, które parkują przed naszymi domami to blisko 15 lat.

Jak mówi we wstępie do raportu Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO / OLX Group, obniżenie tej średniej jest w interesie nas wszystkich bowiem "przyniosłoby większy komfort i bezpieczeństwo jazdy, a także pomogłoby skuteczniej odpowiadać na wyzwania związane z ochroną klimatu".

Ufamy serwisom, mniej komisom

Popularność serwisów online może wynikać również z tego, że dostarczają one całego wachlarza niezbędnych informacji potrzebnych do świadomego zakupu. Sceptycyzm pojawia się bowiem, gdy mowa o naszych postawach wobec rynku samochodowego. Aż 71 proc. respondentów uważa, że komisy nie informują rzetelnie o stanie technicznym pojazdów. Podobna liczba (72 proc.) deklaruje, że obawia się ukrytych wad w ofertach prywatnych sprzedawców.

Tymczasem platformy takie jak OTOMOTO od lat zabiegają o to, by wyrównywać asymetrię wiedzy pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, wprowadzając kolejne rozwiązania jak choćby umożliwianie weryfikacji danych w ogłoszeniach z CEPiK. Taka weryfikacja z jednej strony wspiera budowę wiarygodności sprzedających pojazdy, a z drugiej zapewnia większe bezpieczeństwo kupującym, którzy mogą podejmować decyzję zakupową bez obaw.

Pytanie, co w ogóle skłania nas, aby nowy samochód kupić? Powodem może być stan techniczny pojazdu, który już posiadamy - podało go 30 proc. badanych. Niemal połowa chce jednak po prostu wymienić auto na "lepsze lub nowsze", a 37 proc.: "mieć lepszy samochód".

Oglądamy drogie, kupujemy tańsze

Kredyt i leasing coraz popularniejsze

Co ciekawe, największe szanse na otrzymanie kredytu na samochód mają osoby starsze, oraz te, które są właścicielami nieruchomości. Z danych wynika, że kredyt uzyskuje 56 proc. osób posiadających własne mieszkanie bez hipoteki, w porównaniu do 40 proc. osób, które swoje "M" wynajmują.

Jeśli chodzi o marki, które najczęściej kupujemy na kredyt, to są to niezmiennie samochody o rodowodzie niemieckim. Ufamy sprawdzonym producentom, głównie BMW oraz Audi. W pierwszej trójce raportu OTOMOTO znajdziemy zatem: BMW serii 3, Audi A4 lub BMW serii 5.

Elektromobilność wciąż tylko dla wybranych

Potencjalny właściciel elektryka to osoba zarabiająca 13-18 tys. zł miesięcznie, w wieku 35-44 lata. Jeśli decyduje się na kredyt lub leasing, to najczęściej będzie go ponosił jego koszty przez trzy lata. Najczęściej przyznawana kwota finansowania w tym przypadku to 150–200 tys. zł.