Selena Gomez cała we łzach. "Bardzo mi przykro. Moi ludzie są atakowani"

Na to, co dzieje się w USA , zareagowała właśnie Selena Gomez . Dodajmy, że jedna z najpopularniejszych gwiazd ma meksykańskie korzenie.

– Chciałam tylko powiedzieć, jak bardzo mi przykro. Wszyscy moi ludzie są atakowani... i do tego dzieci. Nie rozumiem tego. Tak bardzo mi przykro. Chciałabym jakoś pomóc, ale nawet nie wiem, co mogłabym zrobić. Spróbuję wszystkiego, co będzie tylko w mojej mocy. Obiecuję – mówiła zapłakana.