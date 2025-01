Masowe deportacje w USA

Tom Homan, znany jako "car od granicy", nadzoruje operację masowych deportacji . W rozmowie z CNN zapowiedział, że choć głównym celem są osoby skazane za przestępstwa, to działania obejmą również innych nielegalnych imigrantów. Dodał, że agenci z Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) "wrócili do wykonywania swojej roboty, czego nie byli w stanie zrobić przez cztery lata".

– ICE jest dziś w terenie, egzekwując prawo. I oczywiście skupiając się na zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego, co jest naszym priorytetem – mówił Homan. Dodał, że nowa ustawa nie wymaga, by osoba była skazana za poważne przestępstwo, aby została wydalona z kraju. – Oznacza to więcej tzw. pobocznych aresztowań – stwierdził.