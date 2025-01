Pogrzeb bliskiej osoby to zawsze trudny moment. Oprócz ogromnych emocji wiąże się on także z koniecznością zmierzenia się z wysokimi kosztami organizacji ceremonii. Średni koszt pogrzebu w 2024 roku z kremacją wahał się w przedziale 11,3-13,3 tysiąca złotych, a bez kremacji 12,1-14,3 tysiąca złotych – wynika z opracowania przygotowanego przez resort rodziny i pracy na potrzeby prac nad ustawą zwiększającą wielkość zasiłku pogrzebowego.

Obecna wysokość świadczenia wynosi 4000 zł, co jak widać po średnich kosztach pogrzebu – nie wystarcza, by pokryć wszystkie koszty związane z pochówkiem. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak zmiany – chcą, aby od 2026 roku obowiązywał stały zasiłek pogrzebowy.

Stały zasiłek pogrzebowy. Ministerstwo podało kwotę

Ministerstwo Finansów chce, by wysokość zasiłku pogrzebowego była ustalana raz na stałe. W swoim stanowisku resort wskazuje, że proponowana kwota 7 tys. zł zapewni większą stabilność systemu i ograniczy konieczność corocznych podwyżek. Ministerstwo Rodziny i Pracy, które przygotowało projekt ustawy, proponuje wprowadzenie nowych zasad od 1 stycznia 2026 roku.

Kiedy można otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom, które pokryły koszty pochówku. Przysługuje on nie tylko rodzinie zmarłego, ale też innym podmiotom np. pracodawcy czy gminie, jeśli to one sfinansowały pogrzeb.