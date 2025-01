Jak podano na stronie "Gazety Krakowskiej" , nożownik zaatakował w Centrum Handlowym Omni w Olkuszu we wtorek około godz. 12. "Cztery ranne osoby zostały wywiezione przez ratowników medycznych na noszach, trzy kobiety i mężczyzna – ochroniarz" – ustalili dziennikarze.

Atak nożownika w centrum handlowym w Olkuszu. Są ranni

– Była to interwencja po wcześniejszym zgłoszeniu o tym, że w hipermakrecie olkuskim biega osoba z niebezpiecznym narzędziem – powiedział Onetowi kom. Marcin Kwiecień z olkuskiej policji. Policjant potwierdził też portalowi, że co najmniej cztery osoby są ranne. Nie jest jasne, w jakim one są stanie.