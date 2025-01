Nowe doniesienia mediów ws. końca wojny w Ukrainie

Luty–marzec: spotkania Trumpa, Zełenskiego i Putina (wszyscy razem lub osobno); 20 kwietnia: ogłoszenie zawieszenia broni i wycofanie wojsk ukraińskich z obwodu kurskiego; Koniec kwietnia: rozpoczęcie międzynarodowej konferencji pokojowej w celu sformalizowania porozumienia między Ukrainą a Rosją; Koniec kwietnia: wymiana więźniów; Do 9 maja: deklaracja zakończenia wojny przez międzynarodową konferencję pokojową .

Trump: Ukraina jest gotowa zawrzeć "umowę" z Rosją w celu zakończenia wojny

– Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do kupowania amerykańskiej broni – stwierdził Kellogg, co odnotował m.in. "The Kyiv Independent". Jak wyjaśnił,"to jest jeden element układanki, który należy omówić i będzie on przedmiotem rozmów prezydenta".