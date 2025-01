Według Patricka Youssefa dyrektora regionalnego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Afrykę , nawet przerwy w dostawie prądu mogą doprowadzić do uwolnienia niebezpiecznych dla ludzi patogenów. Laboratorium w Goma jest jednym z pięciu tego typu ośrodków w Afryce , przechowujących próbki wirusa Ebola i innych gorączek krwotocznych.

Demokratyczną Republikę Konga od 1976 r. dotknęło łącznie 12 epidemii choroby wirusowej Ebola . Od 1 sierpnia 2018 r. do 25 czerwca 2020 r. odnotowano aż 3470 przypadków tej choroby, które doprowadziły do ponad 2,2 tys. zgonów.

Walki w Demokratycznej Republice Konga i ich przyczyny

Ruch 23 Marca (M23) powstał w 2012 roku i walczy o prawa mniejszości Tutsi. Grupa kontroluje kluczowe regiony bogate w surowce, takie jak kobalt i złoto. Te minerały są istotne dla globalnej gospodarki, zwłaszcza dla przemysłu technologicznego. Rząd Konga oskarżył Rwandę o wspieranie M23, co doprowadziło do napięć między tymi państwami.

Wirus Ebola – jak groźny jest patogen?

Ebola to jeden z najgroźniejszych wirusów na świecie. Powoduje gorączkę krwotoczną, która prowadzi do wewnętrznych i zewnętrznych krwotoków. Śmiertelność choroby sięga 50-90 proc., w zależności od szczepu wirusa i dostępu do leczenia.