Jeżeli chcemy się załapać na wyprzedaże w Pepco, to powinniśmy szukać produktów z czerwonymi cenówkami. To właśnie ten asortyment jest najbardziej przecenione. Na początku stycznia pisaliśmy , że sieć przeceniała przede wszystkim dział Home, czyli szeroko rozumiane rzeczy do domu, w tym do kuchni i łazienki (dekoracje, tekstylia, naczynia, lampki itd.), a także zabawki.

Wyprzedaże w Pepco. Co można tam teraz kupić o wiele taniej?

Do tego towar szybko to schodzi z półek, więc możemy akurat nie trafić na to, czego szukamy. Stąd niektórzy odwiedzają kilka sklepów, by dostać upragnioną rzecz. O co jeszcze można powalczyć? Np. przecenione są akcesoria kuchenne sygnowane logiem MasterChefa (i wygląda na to, że tak jest w całym kraju). Można upolować patelnię do naleśników za 20 zł, czyli trzy razy taniej niż wcześniej (60 zł).