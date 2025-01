Ryanair – 4 nowe trasy z Polski. Oto gdzie polecimy latem 2025

Ponadto w ofercie pojawiły się loty z Bydgoszczy do Alicante, z Lublina do Girony, z Rzeszowa na Maltę, z Szyman do Düsseldorfu-Weeze, z Poznania do Aberdeen (Szkocja) czy nowe trasy z Lotniska Chopina do Malagi i Tirany.