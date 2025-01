Do finałowej dziesiątki preselekcji zakwalifikowała się m.in. Justyna Steczkowska. Zaprezentowała etniczną kompozycję pt. " Gaja ". Choć jest jedną z faworytek do zwycięstwa, to nie nagrała jeszcze profesjonalnego teledysku do swojego utworu. Dlaczego?

– Spowodowane jest to brakiem pieniędzy oczywiście. Jak to zwykle bywa przy takich dużych teledyskach – wyznała Steczkowska w rozmowie z Pomponikiem. I dodała, że w ostatnim czasie miała dużo wydatków związanych z realizacją swojej płyty.

– Poprzednim razem płyta kosztowała mnie dużo pieniędzy. Budżet domowy się skończył, więc teraz będziemy szukali finansowania "Gai". Jeśli ktoś jest chętny, żebyśmy reprezentowali jego produkty i zrobili fantastyczny teledysk, który zachwyci świat, to zapraszamy do współpracy – zachęcała artystka.

Myślałam o tym... Byłoby bardzo miło, ale boję się takiej medialnej zadymy, że Steczkowska zbiera pieniądze. Ja już widzę te tytuły i mi się wszystkiego odechciewa. Potem to poleci w złą stronę. Dla mnie osobiście to jest trudne. Może spróbujemy innym kanałem, a jak fani będą chcieli pomóc, to na pewno mają mnóstwo pomysłów, jak zdobyć pieniądze na "Gaję".

– Czy to jest jakiś wstyd, że kogoś na coś nie stać? Mnie nie stać na wiele rzeczy, ale to nie znaczy, że nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam ciepły dom, mam co jeść, mam wspaniałe zdrowe dzieci, jeżdżę na wakacje dwa razy do roku – uważam, że to jest dużo szczęścia w życiu. Nie ma co narzekać – podkreśliła.