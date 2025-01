Konkurs Piosenki Eurowizji co roku wzbudza skrajne emocje. Polska w tym muzycznym wydarzeniu bierze udział od 1994 roku. Wśród naszych reprezentantów największym sukcesem, jak dotąd, może poszczycić się Edyta Górniak, która z piosenką "To nie ja" zajęła 2. miejsce. Było to jednak trzy dekady temu. Od tamtej pory wielu próbowało wywalczyć równie wysokie miejsce, ale bezskutecznie.