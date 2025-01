Piszingery, piszingertki, czyli słodkie wafle z PRL-u

Przepis na domowe piszigery

1 opakowanie wafli tortowych (5-6 dużych arkuszy), 200 g masła lub margaryny, 1 szklanka cukru, 4 łyżki kakao, 1/2 szklanki mleka, 1 szklanka mleka w proszku, Opcjonalnie: kilka kropli aromatu waniliowego lub rumowego.

Piszigery to doskonały przykład na to, jak w czasach kryzysu Polacy potrafili dostosowywać tradycyjne przepisy do dostępnych składników, tworząc coś wyjątkowego. Do dziś wielu z sentymentem wraca do tego przysmaku, przygotowując go według dawnych rodzinnych receptur.