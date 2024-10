Czasy to słusznie minione, ale nostalgia pozostała. Sprawdź, co pamiętasz z PRL

Prawie ćwierć wieku jarzmo komunizmu ciążyło nad Polską. Nie były to czasy dobre dla kraju nad Wisłą, którego społeczeństwo było uciskane, a gospodarkę rzucono na kolana. W nich przyszło jednak urodzić się i żyć wielu biało-czerwonym pokoleniom, w których do dziś tli się nostalgia za PRL jako po prostu czasami młodości. Czy i Ty pamiętasz, jak to wtedy było?