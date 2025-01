Ksiądz kopał podczas kolędy psa przez siatkę. Wiadomo, co robią służby w tej sprawie

W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać księdza, który próbuje rzucać kamieniem w psa i kopie go przez siatkę. To skandaliczne zachowanie wywołało oburzenie wśród Polaków. Wiadomo, co służby robią w tej sprawie.