Nocą czasu polskiego doszło do dramatycznego wypadku lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się w powietrzu z wojskowym helikopterem podczas podejścia do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Po kolizji maszyna spadła do rzeki Potomak.