Na pokładzie samolotu znajdowało się 60 pasażerów oraz czterech członków załogi. Z kolei w wojskowym śmigłowcu przebywało co najmniej trzech żołnierzy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy, akcja ratunkowa wciąż jest w toku.

Rodziny pasażerów zebrały się na lotnisku

Rodziny pasażerów zebrały się na lotnisku Reagan National, czekając na informacje o swoich bliskich. American Airlines uruchomiło infolinię dla rodzin ofiar, a prezes Metropolitan Washington Airports Authority, John Potter, potwierdził, że niektórzy z członków rodzin czekali na swoich krewnych, gdy doszło do katastrofy .

– Modlę się, by ktoś wyciągnął moją żonę z rzeki – wyznał.

Trump podpisał nowy dekret. To tu zamierza wysłać najgorszych imigrantów

Trump podpisał nowy dekret. To tu zamierza wysłać najgorszych imigrantów

W Waszyngtonie samolot zderzył się z helikopterem i wpadł do rzeki

Zaraz po wypadku w sieci pojawiły się pierwsze nagrania. Jeden ze świadków, Ari Schulman, w rozmowie z NBC Washington relacjonował: – Wyglądało to dla mnie jak gigantyczna rzymska świeca, iskry strzelające od przodu samolotu w dół do ogona. Widziałem to przez około dwie sekundy.