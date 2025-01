Nikt nie przeżył katastrofy samolotu w USA. Trump przekazał nowe informacje

W Waszyngtonie doszło ostatniej nocy do tragicznej katastrofy lotniczej. Pasażerski samolot zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem, a następnie runął do rzeki Potomak. Nikt nie przeżył. W sprawie zabrał głos Donald Trump. Prezydent USA przekazał właśnie, co wiadomo w tej sprawie.