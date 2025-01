Na udostępnionych nagraniach widać, jak helikopter Black Hawk leci w kierunku samolotu linii American Airlines, by chwilę później wybuchła kula ognia. Jak podaje Associated Press , na wieży kontroli lotów zapanowało poruszenie. W momencie katastrofy słychać, jak kontroler pyta pilota śmigłowca:"PAT25, czy masz CRJ w zasięgu wzroku", starając się potwierdzić, czy samolot jest widoczny.

Wkrótce po wypadku inny pilot zapytał wieżę: "Wieża, widziałeś to?". Kontroler odpowiedział: "Tak, widzieliśmy to". Rozpoczęto przekierowywanie samolotów, które miały podchodzić do lądowania na lotnisku Reagana . Wieża zaalarmowała innych pilotów:

– Nie wiem, czy złapałeś wcześniej, co się stało, ale doszło do kolizji na podejściu do lądowania 3-3. Zamierzamy przerwać operacje na czas nieokreślony, jeśli chcesz wrócić do bramki. Sugerujemy, abyście skoordynowali swoje działania z firmą. Dajcie mi znać, co chcecie zrobić – powiedziano.