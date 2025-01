Marianne Faithfull nie żyje. Była muzą Jaggera i Bowiego Fot. Rex Features/EAST NEWS

Nie żyje piosenkarka Marianne Faithfull

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci piosenkarki, autorki tekstów piosenek i aktorki Marianne Faithfull" – czytamy w oświadczeniu jej rzecznika, co cytuje BBC. "Marianne odeszła dziś spokojnie w Londynie, w otoczeniu kochającej rodziny. Będzie jej bardzo brakować" – dodano.

Marianne Faithfull to brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. Urodziła się 29 grudnia 1946 roku w Hampstead.

Utwór "As Tears Go By" przyniósł Faithfull sławę

Karierę rozpoczęła w latach 60. jako nastoletnia ikona rocka i muzyki folkowej, zdobywając sławę dzięki piosence "As Tears Go By" napisanej przez Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Andrew Looga Oldhama.

Była związana z The Rolling Stones, zarówno artystycznie, jak i prywatnie – przez kilka lat była partnerką Micka Jaggera. Uchodziła też za muzę Davida Bowiego.

Jej życie było burzliwe, naznaczone uzależnieniem od narkotyków i problemami zdrowotnymi, ale w latach 70. powróciła na scenę jako charyzmatyczna artystka o głębokim, chropowatym głosie.

Piosenkarka cierpiała na wiele problemów zdrowotnych, w tym bulimię, raka piersi i rozedmę płuc, będące skutkiem wieloletniego palenia. Bardzo ciężko przeszła też koronawirusa, była w śpiączce.

Jej najważniejsze albumy to: "Broken English" (1979), który przyniósł jej artystyczny sukces, oraz "Before the Poison" (2004) nagrany m.in. z Nickiem Cavem i PJ Harvey'em. Faithfull jest uznawana za jedną z ikon rocka i alternatywnej sceny muzycznej XX wieku.

