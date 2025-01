"Majątek" publiczny to w ogóle takie urocze, staroświeckie określenie – wszyscy już zapomnieliśmy, czym jest, że to po prostu nasze, podatników pieniądze. I że politycy oraz urzędnicy państwowi powinni ich strzec i je pomnażać, a nie nas z nich okradać.

W sprawę są też zamieszani inni byli współpracownicy Morawieckiego z Banku PKO BP, medialnie mówi się już o – no właśnie – układzie ludzi z sektora bankowego okradających RARS.

Najważniejszym pytaniem w polskiej polityce jest dziś: czy Morawiecki był w to zamieszany? I czy realnie – mógł nie być?

Jakie jest prawdopodobieństwo, że jego bliscy współpracownicy ściągnięci przez niego z banku PKO BP do kancelarii premiera mogli stworzyć układ przestępczy, o którym on sam nie wiedział i w którym nie uczestniczył?

Czy ludzie, którzy otrzymali stanowiska dzięki jego osobistemu zaufaniu i ich lojalności wobec niego mogli działać bez jego wiedzy? Czy Anna Wójcik, która zorganizowała Pawłowi Szopie, właścicielowi Red is Bad nieformalne spotkanie z "kimś ważnym" w rządowej Rezydencji Parkowa i umożliwiła mu zdobycie kontraktów z RARS na pół miliarda złotych, zrobiła to pod samym nosem Morawieckiego bez jego wiedzy?

Co by to znaczyło dla Polski, gdyby jej były premier działał w grupie przestępczej?