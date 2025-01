Trump wprowadza cła dla Kanady, Meksyku oraz Chin

Leavitt w odniesieniu do słów Trudeau, stwierdziła, że "mądrze byłoby porozmawiać bezpośrednio z prezydentem Trumpem, zanim zacznie wygłaszać tak absurdalne komentarze".

Na razie nie wiadomo, co Trump zdecyduje ws. UE

Jeśli tak by się stało, jak wyjaśnił niedawno nasz portal InnPoland , te cła najbardziej mogą odczuć Niemcy, których przemysł motoryzacyjny czerpie przychody z eksportu do USA . Według analizy Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego nasi sąsiedzi mogą stracić nawet 180 miliardów euro na trwającej cztery lata wojnie celnej z administracją Trumpa.

Ekonomiści zapowiadają natomiast, że w skali całej UE, nowe cła mogą oznaczać spadek PKB o 0,5 proc. Równocześnie podobne zapowiedzi budzą nieprzyjemne wspomnienie ceł nałożonych przez USA w 2018 roku na europejską stal i aluminium, które zostały złagodzone przez administrację Bidena. Liderzy w UE obawiają się jednak wprowadzenia dodatkowych opłat na wybrane produkty sprowadzane do USA.

Meksyk i Kanada to najwięksi partnerzy handlowy dla Stanów Zjednoczonych. Odpowiadają za niemal 30 proc. całego importu do USA. Sprowadzane do Stanów Zjednoczonych są m.in. produkty rolne i drewno. Oraz 20 proc. rafinowanej ropy naftowej z Kanady.