Już za chwile rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Oto, kto dostanie wezwanie przed komisję. Fot. Łukasz Szelemej/East News

Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w poniedziałek 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wezwania do stawienia się na komisji są doręczane przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Każda osoba objęta kwalifikacją powinna otrzymać zawiadomienie co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu, muszą zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu wezwania, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Jak podaje Fakt, niestawienie się na komisję bez usprawiedliwienia może skutkować nałożeniem kary lub nawet doprowadzeniem przez policję.

Kto dostanie wezwanie przed komisję wojskową?

Wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową dostaną:

mężczyźni 19-letni urodzeni w 2006 r. , mężczyźni w wieku 20-24 lata, urodzeni w latach 2001–2005 , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które w latach 2023 i 2024 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia , jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej/ i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji , które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w m.in. w zawodach medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia , jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Jakie są kategorie wojskowe?

Podczas kwalifikacji wojskowej sprawdzana jest tożsamość, wprowadzane są dane do ewidencji wojskowej oraz przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne. Osoby otrzymują kategorię zdolności do służby wojskowej, co nie oznacza jednak powołania do armii. Oto obowiązujące kategorie wojskowe:

kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej; kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej; kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju; kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Osoby wezwane na kwalifikację wojskową mogą ubiegać się o:

zwrot kosztów dojazdu do komisji , rekompensatę za utracone zarobki w związku z nieobecnością w pracy . Przysługuje im 1/30 minimalnego wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności. W grudniu 2024 roku minimalna pensja wynosiła 4 300 zł, co oznacza, że za dzień kwalifikacji można otrzymać 143 zł rekompensaty.

