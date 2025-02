Spór Baldoniego i Lively przybiera na sile. Reżyser stworzył specjalną stronę z oskarżeniami

Afera dotycząca gwiazd filmu "It Ends with Us" zaognia się. Niedawno Blake Lively, odtwórczyni jednej z głównych ról oskarżyła reżysera, a jednocześnie swojego filmowego partnera o molestowanie. Twórca w odwecie również złożył pozew przeciwko aktorce. Teraz poszedł o krok dalej i założył specjalną stronę, na której opublikował szczegóły.