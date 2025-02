Beyoncé ogłosiła trasę koncertową. Fani nie kryją ekscytacji

To prawdziwa gratka dla fanów Beyoncé. Artystka właśnie zapowiedziała trasę koncertową "Cowboy Carter 2025". Choć nie podała jeszcze dokładnych punktów tournée ze swoim repertuarem, który ma zamiar zrealizować jeszcze w tym roku, to mimo to internauci ruszyli z komentarzami pełnymi ekscytacji.