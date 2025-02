Nikt nie wpadł na przykład na to, że handlowa niedziela zapisana w ustawie może wypaść... w Wigilię. No i co wtedy? Przecież w niedzielę handlową można handlować normalnie, ale w wigilię Bożego Narodzenia tylko do godziny 14:00. Taki problem wystąpił w 2024 roku i władze zastanawiały się, co z tym fantem zrobić.