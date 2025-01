Dyskusja o handlu w niedzielę powraca jak bumerang. Po początkowych doniesieniach, że być może powróci on za rządów obecnej koalicji, póki co na pomysłach się skończyło i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Polacy przyzwyczaili się do tego, że niedziele, z wyjątkami są wolne.