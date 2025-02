Fot. Artur Szczepanski/REPORTER Artur Szczepanski/REPORTER

Swój numer PESEL możemy zastrzec od czerwca zeszłego roku. Wystarczyło pół roku, by zrobiło to 5,5 mln Polaków. Jest to darmowe i można to zrobić bez wychodzenia w domu za pośrednictwem platformy mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Instytucje finansowe takie jak np. banki mają teraz obowiązek weryfikować przy zawieraniu nowej umowy, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony. A przy braniu kredytu lub pożyczki to podstawowa informacja. Nikt też nie zdubluje naszej karty SIM, by się podszyć, ani nie sprzeda naszego domu.

Z zastrzeżonym numerem nie da się:

wziąć kredytu lub pożyczki sprzedać nieruchomości wyrobić duplikatu karty SIM

Nawet jeśli mamy zastrzeżony PESEL, to możemy:

zarejestrować się do lekarza zrealizować receptę wypłacić środki w bankomacie zlecić przelew bankowy wyjechać za granicę lub załatwić sprawę urzędową

Wszystko wydaje się jasne. O co więc chodzi z tą wypłatą gotówki? Bankomaty mają swoje limity, które zresztą sami możemy też sami modyfikować. Z prawnego punktu widzenia górna granica płatności gotówkowych wynosi 15 tys. złotych i dotyczy przedsiębiorców. W przypadku bankomatów zwykle jest to o wiele niższe i zależy od banku i urządzenia. Zwykle maksymalnie 800 do 1000 złotych dziennie.

Zastrzegłeś PESEL i chcesz wypłacić 14 tys. złotych? Bank wtedy odmówi

Jeśli potrzebujemy wyższej kwoty, musimy wybrać się do banku. Zastrzeżony numer PESEL nie będzie stanowił problemu... dopóki nie będziemy chcieli wypłacić sumy większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy przypominało o tym Ministerstwo Cyfryzacji, był sierpień i ten limit wynosił 12 900 zł.

Z początkiem tego roku jednak najniższa pensja wzrosła, więc ta kwota to obecnie 13 998 zł (3*4666 zł). Jeśli chcemy wypłacić więcej pieniędzy w banku, to najpierw musimy cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL (można to też zrobić przez internet). "W przeciwnym razie bank może wstrzymać wypłatę na 12 godzin" – informował resort.

