Klata dyrektorem Teatru Narodowego

Biografia nowego dyrektora teatru

Wśród spektakli wyreżyserowanych przez Jana Klatę największe uznanie zyskały: "Mechaniczna pomarańcza: według powieści Anthony’ego Burgessa (Wrocławski Teatr Współczesny, 2005), "Transfer!" (Wrocławski Teatr Współczesny, 2006), "Szewcy u bram" według Stanisława Ignacego Witkiewicza (TR Warszawa, 2007) czy "Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej (Teatr Polski we Wrocławiu, 2008).

Co ciekawe, w listopadzie 2013 roku podczas spektaklu "Do Damaszku" w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie doszło do skandalu.