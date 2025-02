– Jednak jak w ciągu dnia masz po 20 parę stopni średnio (TelAwiw oczywiście, bo w Jerozolimie już trochę chłodniej), za oknem ptaszki, zielono w parku, a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców, to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko – wyznał.

Wspomniał również, co go zaskoczyło w szpitalu w Jerozolimie. – Wyobraźcie sobie, że dzieciaki ze Stanów przyjeżdżają na wymiany, mając już po 12-14 lat. I te dzieciaki, w ramach wymiany wolontariackiej, przez całe dnie latają po szpitalu z różnego rodzaju instrumentami, chodzą od sali do sali i pytają, czy zagrać jakiś koncercik – opisywał.

Choć nie ujawnił, czy to koniec jego leczenia i jak się czuje, to zaznaczył, że teraz będzie go więcej "tutaj na Instagramie" i przygotowuje dla swoich fanów coś specjalnego, a mianowicie nową książkę. – Mam nadzieję, że was miło zaskoczę – podsumował.